Sint-Maarten verlengt lockdown

47 Gedeeld

Haven van Sint-Maarten Foto ANP

Philipsburg – Op Sint-Maarten is de lockdown door de regering met drie weken verlengd.



De maatregel werd op 5 april ingesteld voor oorspronkelijk een periode van veertien dagen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.



De regering staat wel toe dat supermarkten voortaan drie keer per week open zijn. Essentiële bedrijven mogen ook onder bepaalde voorwaarden open. Per huishouden mag maar één persoon de straat op om boodschappen te doen.