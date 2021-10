Smokkelwaar in de gevangenis vooral in voedselpakketten, muren, ventilatieopeningen en stoelen

WILLEMSTAD – Tijdens een grootschalig onderzoek in de Pointe Blanche-gevangenis van Sint Maarten is een enorme hoeveelheid smokkelwaar ontdekt.

Vooral veel steekwapens, drugs en telefoons. Die zaten verborgen in playstations, televisies en voedselpakketten. Maar de spullen werden ook gevonden tussen muren, in stoelen, toiletten, matrassen en ventilatieopeningen.

De celinspectie is uitgevoerd door gevangenispersoneel in samenwerking met de Politie, Douane, de Kustwacht en Nederlandse mariniers. Die deden er ruim achttien uur over om de hele gevangenis te doorzoeken.

