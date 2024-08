Buitenland Spaanse koning Felipe in Dominicaanse Republiek voor inauguratie president Redactie 16-08-2024 - 1 minuten leestijd

SANTO DOMINGO – Koning Felipe van Spanje is aangekomen in de Dominicaanse Republiek. Hij landde donderdagavond op vliegveld Las Américas in Santo Domingo.

De Spaanse koning woont vandaag de inauguratie van president Luis Abinader bij, die aan een tweede termijn begint. In totaal zijn er zo’n dertig internationale delegaties aanwezig bij de plechtigheid.

Felipe bezocht de Dominicaanse Republiek vorig jaar ook al. Hij voerde toen gesprekken met vertegenwoordigers van landen waar Spaans en Portugees wordt gesproken, om de banden tussen de landen te versterken.

Bron ERIKA SANTELICES | ANP / EPA

