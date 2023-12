Spantenbier restauratie woonhuis Consciëntiesteeg

WILLEMSTAD – Monumentenzorg is gestart met de restauratie van het voormalig woonhuis van de familie De Windt aan de Consciëntiesteeg 61-63. Inmiddels is het hoogste punt bereikt en deze vrijdag vierde de aannemer dit met een gezellig spantenbier.

Het gebouw leed aanzienlijke schade in het regenseizoen van 2020, waarbij de voorgevel volledig instortte, alsook de zuidoosthoek. Om te voorkomen dat het gebouw in Otrobanda verloren zou gaan kocht Stichting Monumentenzorg Curaçao het in februari 2021. Er werd gelijk gestart met het noodherstel.

Noodherstel is primair gericht op het stabiliseren van het gebouw om verder verval te voorkomen. Een half jaar na de schade plaatsvond werd het hoogste punt op de bouw gevierd. De Consciëntiesteeg kon toen na jaren weer opengesteld worden voor voetverkeer.

Vanaf dat moment is er hard gewerkt om de financiering rond te krijgen voor een volledige restauratie. Uiteindelijk is de restauratie in augustus 2023 gestart met behulp van financiering via Stichting Monumentenfonds Curaçao. Monumentenzorg is opdrachtgever en directievoerder. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Willemstad Curaçao.

Er is nog geen nieuwe bestemming bepaald voor het woonhuis. Wel zal er rekening gehouden worden met het historische gebruik, namelijk commerciële ruimtes op de begane grond en verblijfsruimtes boven. Verder bezit Monumentenzorg in de ‘Hanch’i Bientu’, zoals Consciëntiesteeg ook wel bekend staat, een aantal andere panden die hierna aan de beurt komen voor restauratie. Hieronder valt ook het bekende ‘Moda de Paris’ en een huis wat van de familie De Lannoy is geweest. Monumentenzorg en team BWM N.V. vieren het hoogste punt.

“De projecten liggen op een zeer zichtbare locatie, naast het viaduct in Otrobanda”, aldus Marcel Dennert, directeur van Monumentenzorg. Wanneer de restauraties zijn afgerond wordt Hanch’i Bientu een uitnodigende entree van het Rifgebied, die zowel lokale bewoners als bezoekers verleidt om de achterliggende, charmante steegjes te gaan ontdekken.

“Wij hopen hiermee een gezonde impuls te geven aan een prachtig stuk Otrobanda, en zijn trots dat wij kunnen bijdragen aan het delen van de verhalen en geschiedenis van deze panden met de volgende generaties.”

Het woonhuis van de familie De Windt leeft nog in de herinneringen van menig Curaçaoënaar. De tantes de Windt, die boven woonden, runden een winkel in levensmiddelen op de begane grond. Hier kon het hele jaar door ‘ham di pasku’ gekocht worden. Ook waren er aan de kant van het viaduct een aantal commerciële ruimtes, waaronder een kapperszaak. Aan de overkant lagen de befaamde stoffenwinkel en kledingmakerij ‘La Moda de Paris’.

In december 2020 kwam dat gebouw aan de Consciëntiesteeg 68 in het nieuws omdat na jarenlange verwaarlozing en heftige regenval de iconische gevel ook instortte.