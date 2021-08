60 Gedeeld

Foto’s – Curaçao Hospitality & Tourism Association

WILLEMSTAD – De driemaandelijkse Stars of the Industry-prijsuitreiking vond weer plaats in De Heeren at Sea, dat meldt de Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) via een persbericht. Tijdens dit evenement zijn de medewerkers en begeleiders van het eerste kwartaal uit 2021 door diverse CHATA-leden voorgedragen, erkend en gevierd.

Elk kwartaal richt CHATA zich op verschillende persoonlijke kwaliteiten die een persoon bezit. In deze moeilijke tijden hebben alle genomineerden laten zien hoe sterk, positief en capabel ze zijn om onder alle omstandigheden hun werk te doen. Hun werkgevers zijn dankbaar en erg blij om hen in hun team te hebben.

