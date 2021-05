Steekpartij in de SDKK

11 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De SDKK-gevangenis is opnieuw opgeschrikt door een geweldsincident. In blok 7 werd gisterochtend een gevangene door een medegevangene in zijn linkerbeen gestoken. De steekpartij zou het gevolg zijn van een verhitte discussie tussen de twee.

Het slachtoffer is met spoed naar het CMC gebracht, waar hij in het speciale gevangenisgedeelte is opgenomen voor behandeling. De verdachte gevangene zit een celstraf uit van 12 jaar voor een moord die hij pleegde in Nederland. Er zijn regelmatig steekincidenten in de SDKK-gevangenis.