Strenge regels bij boodschappen doen

Bijna iedereen mag naar de supermarkt om boodschappen te doen, maar er gelden wel strenge regels. Zo mag je niet meer met een mandje of los boodschappen doen. Een winkelwagentje is verplicht. En ben je jonger dan 16 dan mag je geen boodschappen doen.



Uitgangspunt is zo snel mogelijk weer naar huis. Een volledige lijst met regels staan op de website van Dolfijn FM.