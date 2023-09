Stroomuitval treft meerdere wijken op Curaçao

WILLEMSTAD – Een combinatie van factoren heeft er op donderdag 28 september toe geleid dat meerdere wijken op Curaçao enkele uren zonder stroom zaten.

Rond het middaguur werd er een brandstoflekkage ontdekt bij een van de stroomproductie-eenheden van CRU. Als direct gevolg hiervan viel rond 12 uur in verschillende wijken de stroom uit. Aqualectra wist de stroomvoorziening om 12:37 weer te herstellen. Hoewel het elektriciteitsbedrijf Aqualectra snel handelde om de stroomtoevoer te herstellen, ontstonden er in de vroege middag opnieuw problemen vanwege de hoge vraag en beperkte capaciteit. Pas rond 16.00 uur was de stroomvoorziening in alle wijken hersteld.

De situatie is inmiddels gestabiliseerd. Aqualectra heeft een aantal van haar eigen productie-eenheden opgestart en ook de productie-eenheid van CRU is weer actief. Aqualectra betreurt het ongemak dat is veroorzaakt en biedt haar excuses aan.