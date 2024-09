Sport SUBT op weg naar 100-jarig jubileum Redactie 16-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Sport Unie Brion Trappers (SUBT) viert volgend jaar, op 17 september 2025, haar 100-jarig bestaan. Ter voorbereiding op deze mijlpaal wordt morgen het 99-jarig jubileum ingeluid met een Heilige Mis in de Parochie La Birgen Altagracia in Steenrijk om 19.00 uur. De gehele gemeenschap van Curaçao is hiervoor uitgenodigd.

Tijdens het komende jaar, op weg naar het eeuwfeest, worden verschillende activiteiten georganiseerd om het 100-jarig jubileum op een bijzondere manier te vieren. De directie van SUBT heeft hiervoor een speciale jubileumcommissie aangesteld. Samen met de directie bereiden zij het komende jaar de festiviteiten voor en plannen zij om het honderdjarig bestaan van SUBT op een passende wijze te vieren op 17 september 2025.

0