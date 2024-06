Evenementen Svenja Rosalia tweede finaliste bij ‘Miss Teen Petite’ in El Salvador Redactie 17-06-2024 - 1 minuten leestijd

EL SALVADOR – Svenja Rosalia is als tweede finaliste geëindigd in de Miss Teen Petite International-verkiezing in El Salvador. Deze wedstrijd werd georganiseerd door Francisco Cortez en de Curaçaose organisatie International Crowned Queen (CICQ), onder leiding van Gionel Virginie, boekte hiermee groot succes.

Na een week vol succesvolle deelnames aan diverse onderdelen van de Miss Teen Petite International, waaronder culturele uitwisselingsdiners, ‘petite secret’-competities, badmode en gala’s, en interviews met de jury, wist Svenja zich te onderscheiden.

Directeur Gionel Virginie uitte zijn tevredenheid over Svenja’s prestaties en benadrukte hoe trots hij is dat ze de naam van Curaçao hoog heeft gehouden door zich in de top drie te plaatsen. “We zijn trots op Svenja’s deelname en haar uitzonderlijke prestatie”, aldus Virginie.