Tarieven motorrijtuigenbelasting Curaçao opnieuw niet gewijzigd

WILLEMSTAD – Vanaf maandag 8 januari, kunnen bezitters van auto’s, motoren en andere rijdende voertuigen hun autobelasting 2024 betalen. Dat meldt de Belastingdienst. De tarieven zijn opnieuw niet gewijzigd.

De controlestickers voor de motorrijtuigenbelasting kunnen na betaling bij de filialen van Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie (ACU) en Cpost International opgehaald worden.

Voor auto’s van 2015 of ouder betaal je 145 gulden voor een half jaar of 271 gulden voor het hele jaar. Voor nieuwere auto’s, vanaf bouwjaar 2016 is het tarief 206,50 gulden voor een half jaar en 394 gulden voor het hele jaar.

Dieselrijders moeten, zoals gewoonlijk, fors meer betalen. Een half jaar kost 585,50 gulden en een heel jaar 1152 gulden ongeacht het bouwjaar.

Voor taxi’s, bussen en voertuigen waarvoor ontheffing is verleend, zoals schoolvervoer, gelden goedkopere tarieven. Zwaardere voertuigen, zoals trucks betalen een veel duurder tarief.

Wie een half jaar betaalt krijgt een groen sticker voor achter de voorruit, wie het hele jaar betaalt krijgt een wijnrode sticker.

Wijziging

Het Antilliaans Dagblad meldt dat de inning waarschijnlijk nog twee jaar in de huidige vorm wordt uitgevoerd. Dat zou minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper hebben gezegd.

Er zijn verschillende scenario’s overwogen, zoals het berekenen van de MRB in de brandstofprijs. Ook wordt overwogen om bij het vaststellen van het belastingbedrag niet alleen naar het bouwjaar en het brandstoftype te kijken, maar ook naar het gewicht en de luxe van de auto.

De opbrengst van de motorrijtuigenbelasting is bedoeld voor investeringen in de infrastructuur, maar volgens Cooper is dit sinds 2013 gestopt en is het geld gebruikt om gewen gaten in het wegdek, maar gaten de begroting te dichten. De motorrijtuigenbelasting gaat nog steeds naar de algemene middelen van de overheid.