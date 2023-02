Tien arrestaties tijdens de afscheidsmars van het Curaçaose carnaval

WILLEMSTAD – De politie heeft tijdens de afscheidsmars 21 preventieve controles uitgevoerd langs de carnavalsroute. Er werden tien arrestaties verricht.

Vier daarvan waren drugs gerelateerd en twee vanwege het niet opvolgen van politie-instructies. Eén man werd aangehouden vanwege vuurwapenbezit, een andere man omdat hij een steekwapen bij zich had. Eén persoon was zo dronken, dat hij is meegenomen om zijn roes in een cel uit te slapen, een motorrijder die geen helm droeg moest ook mee.

Het Openbaar Ministerie heeft in het kader van het project Aktua Robes, Sintie un Bes een totaalbedrag van 1105,- gulden in transacties geïnd en één persoon heeft een openstaande boete van 215,- gulden ter plaatse betaald.