Cultuur en muziek Tirzo Martha ontdekt museum van Bommel van Dam in Venlo Redactie 2024-04-08 - 2 minuten leestijd

VENLO – Dit voorjaar verwelkomt museum van Bommel van Dam in Venlo de Curaçaose kunstenaar Tirzo Martha, die met zijn tentoonstelling ‘Intensive Care’ een reeks monumentale installaties introduceert. Deze imposante werken markeren een vernieuwende richting binnen zijn uitgebreide oeuvre.

De tentoonstelling, die de serie ‘Chronisch Monochroom’ omvat en voor het eerst in Nederland te bewonderen is, toont twintig van zijn nieuwste creaties in overwegend witte tinten. Martha kiest bewust voor Venlo om “de kwaliteiten van de stad te ontdekken en deze met het land te delen.” Een bijzonder aspect van de tentoonstelling is het open atelier op zaal, waar Martha samen met lokale gemeenschappen, leerlingen en bezoekers werkt aan een gezamenlijk kunstwerk. ‘Tirzo Martha – Intensive Care’ is te bezoeken van 13 april tot en met 4 augustus 2024.

De sculpturen uit ‘Intensive Care’ zijn onderdeel van Martha’s ‘Chronisch Monochroom’, geïnspireerd door zijn tijd in ziekenhuizen in Colombia en Curaçao. Deze ervaringen in steriele, witte ruimtes hebben geleid tot de creatie van deze unieke werken, waarin Martha monumenten opricht voor maatschappelijke vraagstukken zoals de COVID-19 pandemie, de oorlog in Oekraïne, maar ook thema’s als werkloosheid en racisme. Martha’s werk vraagt niet alleen aandacht voor deze kwesties, maar nodigt ook uit tot samenwerking en het creëren van nieuwe herinneringen als collectief.

Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling is het ‘Doe mee atelier op zaal’, waar Martha’s maatschappelijke betrokkenheid en voorliefde voor samenwerking tot uiting komen. Door interactie met de gemeenschap van Venlo en het gezamenlijk creëren van een nieuw kunstwerk, bouwt Martha voort op de thema’s van verbinding en culturele uitwisseling.

De samenwerking tussen museum van Bommel van Dam en Tirzo Martha is niet alleen een verrijking voor het culturele landschap van Venlo, maar ook een brug tussen de culturen van Curaçao en Nederland. Inspiratie voor de tentoonstelling komt mede van het verhaal van Paul Brenneker en Elis Juliana, twee figuren die een diepgaande impact hebben gehad op de cultuur en sociale cohesie op Curaçao. Hun nalatenschap, die ook deel uitmaakt van de tentoonstelling, benadrukt de culturele verbinding tussen Curaçao en Venlo.

De tentoonstelling opent op 13 april met een gratis toegankelijke dag vol activiteiten, muziek en performances, waarmee de tentoonstelling feestelijk wordt ingeluid. Het is een unieke kans om de visie van Tirzo Martha te ervaren en deel te nemen aan een bijzonder project dat de kracht van kunst en gemeenschap viert.