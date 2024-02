Toename van Dengue-gevallen op Curaçao

WILLEMSTAD – De Curaçaose GGD bevestigt een toename van Dengue-gevallen op het eiland. In de laatste weken van 2023 werden enkele gevallen bevestigd, en in januari is dit aantal gestegen tot 31 Dengue-gevallen en één Chikungunya-geval. Deze stijging, aangeduid door meer laboratoriumtesten en gelijksoortige symptomen gerapporteerd door huisartsen, wijst op een actieve verspreiding van deze ziekten.

Dengue, Chikungunya, en Zika, overgedragen door de Aedes aegypti-mug, een zwart-wit gestreept insect, vormen een groeiend gezondheidsrisico. Deze muggensoort gedijt in stilstaand water, wat leidt tot snelle voortplanting en verspreiding van virussen door muggenbeten, met potentieel een epidemie als gevolg.

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) voert actief campagnes om broedplaatsen van muggen te elimineren. Dit omvat inspecties en voorlichting op plekken zoals autoreparatiewerkplaatsen, scholen en andere instellingen. Maar de overheid benadrukt dat volledige gemeenschapsparticipatie cruciaal is, met de boodschap: “Dit kunnen we niet alleen.”

Burgers wordt dringend opgeroepen om preventieve acties te ondernemen, zoals het elimineren van stilstaand water binnen en buiten het huis, het dragen van muggenwerende middelen met DEET, en het gebruik van vis in waterreservoirs om muggenlarven te bestrijden. Bedrijven, vooral die in de autoverkoop en bouw, worden aangespoord om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen waterophoping.