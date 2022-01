2 Gedeeld

Foto’s: Èxtra

Vanochtend vroeg is een toerist verdronken bij het populaire strand van Playa Piskadó. De omstandigheden waaronder dat gebeurde is nog niet duidelijk.

Het gaat om een wat oudere man die veel water binnen had gekregen. Omstanders startten vrijwel direct met reanimeren, later nam toegesneld ambulancepersoneel de reanimatie over. Maar de man is ter plaatste overleden.

Vorige maand verdronken drie mensen aan zee, waaronder ook twee toeristen.