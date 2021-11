Toeristensector optimistisch bij oktober cijfers

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – De maand oktober is een goede maand geweest met een gemiddelde bezetting van appartementen van iets meer dan 65 procent en hotels 70 procent.

Autoverhuurbedrijven komen auto’s tekort en draaien door de betere bezetting, goede tijden. Er is een run op huurauto’s, want tijdens de COVID periode zijn er veel huurauto’s verkocht door de verhuurbedrijven om de kosten te drukken met het gevolg dat er nu een tekort is.

Door de pandemie en de beperkingen die de afgelopen anderhalf jaar van kracht zijn, boekt de reiziger nu meer last-minute. Maar toeristen verblijven langer en besteden meer. Dit is te zien aan de stijgende dagtarieven en de omzet per beschikbare kamer.



