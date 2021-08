Tropical wave zorgt voor veel regen

298 Gedeeld

WILLEMSTAD – De tropical wave die gisteren over het eiland trok heeft niet voor grote overlast gezorgd. Op de gebruikelijke plekken overstroomden de wegen. Het meetpunt bij luchthaven Hato registreerde om 17.30 uur 39,4 millimeter neerslag over de hele dag. Dat terwijl vorig jaar augustus daar in de hele maand 34,9 millimeter regen was gevallen.

De Meteorologische Dienst kondigde om 12.00 uur gistermiddag code geel af en waarschuwde voor zware onweersbuien op verschillende delen van het eiland. Die konden gepaard gaan met veel regen en harde windstoten. Ook werd gewaarschuwd voor blikseminslag en schade aan de kust door hoge golven. Voor dat laatste volgde om 13.45 uur de code oranje.

