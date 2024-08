Weer en klimaat Tropische golf ten oosten van de Caribische eilanden Redactie 05-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ten oosten van de Caribische eilanden bevindt zich een tropische golf die enkele honderden kilometers van de eilanden verwijderd is. Deze golf veroorzaakt momenteel voor een gebied met buien en onweersbuien.

Uit eerdere satellietwindgegevens blijkt dat de windsnelheden net ten noorden van de golf tussen de vijftig en 55 kilometer per uur liggen. De omgevingsomstandigheden lijken over het algemeen gunstig voor enige langzame ontwikkeling van dit systeem in de komende week.

Het systeem beweegt snel westwaarts met een snelheid van ruim dertig kilometer per uur. De golf passeert op dit moment de eerste zuidoostelijke Caribische Eilanden en verplaatst zich tegen het midden tot het einde van deze week naar het centrale en westelijke deel van het Caribisch gebied.

De kans op stormvorming binnen 48 uur wordt laag geacht, zo’n tien procent. De kans dat dat gebeurt in de even dagen hierna blijft laag, zo’n dertig procent.

131