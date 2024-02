Twee arrestaties na ontvoering op Curaçao

WILLEMSTAD – De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van ontvoering en het bezit van verboden wapens. Het incident vond afgelopen vrijdag plaats.

Rond 22.00 uur op de bewuste vrijdag dwongen twee mannen een voorbijganger in hun voertuig op de Kaminda Jose Anthonia. Het slachtoffer werd mishandeld en beroofd van persoonlijke bezittingen.

Later, terwijl ze zich in een huis in Roi Santu bevonden, slaagde het slachtoffer erin te ontsnappen en zich urenlang in de mondi te verbergen. De volgende ochtend zocht het slachtoffer hulp bij een woning aan de Kaya Lèptòp, waar de politie werd ingeschakeld.

De arrestaties volgden op zaterdagmiddag, 24 februari, na een gerechtelijke inval door de afdeling Georganiseerde Misdaad in samenwerking met politie-eenheden in Montaña op adressen aan de Kaya Navigator en Kaya Gramofon.

Bij de eerste inval werd M.I.S., een 27-jarige man geboren op Curaçao, aangehouden voor onder andere overtreding van de vuurwapenwet en ontvoering. Kort daarna volgde de arrestatie van R.J.P., een 57-jarige man, eveneens geboren op Curaçao, op gelijkaardige aanklachten. Bij een van de adressen trof de politie een geladen pistool aan.

Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie die hun voorlopige hechtenis beval in afwachting van verder onderzoek.