Twee Caribische initiatieven in top 10 Appeltjes van Oranje Dick Drayer 08-06-2024

Alle genomineerden

DEN HAAG – Twee Caribische organisaties zijn er na een spannende pitchdag in geslaagd een nominatie voor de Appeltjes van Oranje 2024 in de wacht te slepen. Het gaat om Adopt a grandparent van Hearts United Holistic Care Foundation op Sint Maarten en Hunto grandi, Grandi Hunto van Fundashon Movemiento ta Bida op Aruba.

De Appeltjes van Oranje worden op 3 oktober 2024 op Paleis Noordeinde door koningin Máxima uitgereikt aan drie sociale initiatieven die zich inzetten voor het verminderen van eenzaamheid. De winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door prinses Beatrix en een geldbedrag van 25.000 euro.

Adopt A Grandparent Experience bouwt een brug tussen ouderen en studenten op Sint Maarten om eenzaamheid te bestrijden en intergenerationele banden te versterken. Ouderen op Sint Maarten geven aan eenzaamheid te ervaren door beperkt bezoek van familie of vrienden. Dankzij het Adopt A Grandparent Experience (AGE)-project komen er regelmatig studenten op bezoek.

Ze kletsen, spelen spelletjes en ondernemen verschillende activiteiten. De jonge vrijwilligers helpen ook met boodschappen doen, klusjes doen en helpen ouderen bij het gebruik van technologie, zodat ze in contact blijven met dierbaren die mogelijk in het buitenland wonen en werken.

Hunto Grandi, Grandi Hunto is een project op Aruba dat ouderen actief houdt en hen stimuleert om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten binnen de gemeenschap. Hunto Grandi, Grandi Hunto staat voor: samen zijn we sterk en samen worden we groot. Het is de naam van het project voor ouderen op Aruba, een initiatief van het Caribische Fundacion Movemiento ta Bida. De stichting is gericht op het welzijn van ouderen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Hoe? Door het bevorderen van sociale interactie en betrokkenheid in de gemeenschap.

Stemmen

Het Oranje Fonds ontving 212 inzendingen. Na een eerste selectie gingen er 50 kanshebbers door naar de volgende ronde, bestaand uit een Stemtiendaagse en een pitchdag. Van 22 mei tot 31 mei kon het publiek een stem uitbrengen op deze veertig Nederlandse en tien Caribische initiatieven.

De Stemtiendaagse leverde de eerste genomineerde op; het initiatief met de meeste publieksstemmen. Met 4039 stemmen was dit Stichting Let’s talk with tolk met het project Doven uit de eenzaamheid. In totaal brachten 37.531 mensen hun stem uit. De overige negen genomineerden werden door een jury gekozen tijdens de pitchdag. Daar presenteerden alle kanshebbers zich aan elkaar en aan een jury.

Thema

De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan sociale initiatieven die ertoe doen voor mensen in onze samenleving. Het thema van dit jaar is Eenzaamheid verminder je samen. Eenzaamheid is een gevoel van gemis, van het ontbreken van contacten, dat iedereen wel kent en iedereen kan overkomen.

Bijna dertig procent van de volwassenen voelt zich wel eens eenzaam en tien procent van de volwassenen voelt zich sterk eenzaam. Succesvolle initiatieven helpen mensen om in beweging te komen, om weer regie te krijgen en een betekenisvol leven te leiden. De Appeltjes van Oranje zetten in 2024 initiatieven in de spotlight die mensen actief betrekken bij het verminderen van eenzaamheid. Want als je je inzet voor een ander, doet dit ook iets met jou zelf.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Het fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen kan meedoen aan onze samenleving. Daarom versterkt en verbindt het Oranje Fonds organisaties en vrijwilligers die zich inzetten voor een betrokken samenleving.

Dit doet het Oranje Fonds met steun van onder andere de Nationale Postcodeloterij, de Nederlandse Loterij onze Vrienden en andere partners. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.