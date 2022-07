Twee leerlingen dr. Albert Schweitzer geselecteerd voor United World Colleges

Jessica Degeling (17) en Nelissa Jansen (17) gaan aankomend schooljaar een spannend avontuur tegemoet. Na een selectieperiode van een aantal maanden zijn ze beide geselecteerd voor het tweejarige IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) van United World Colleges. Aankomend schooljaar verhuizen beide meiden naar het buitenland. Jessica is net geslaagd voor haar havo en gaat naar San José, Santa Ana, Costa Rica. Nelissa heeft dit jaar 5 vwo afgrond en gaat in september naar Maastricht, Nederland.



Internationaal

UWC is een brede internationale educatieve beweging die zich inzet voor vrede en duurzaamheid door middel van onderwijs. ‘Educating for peace and impact’, luidt de slogan van UWC. UWC bestaat uit een wereldwijde keten van middelbare scholen met leerlingen uit meer dan 150 landen. Van Japan tot Canada, van Noorwegen tot Zuid-Afrika. Hoewel elke UWC-school zijn eigen identiteit heeft, zijn alle UWC-scholen gestoeld op een aantal gemeenschappelijke waarden, zoals het vieren van diversiteit, intercultureel begrip, respect voor het milieu, etc. Koning Willem Alexander zat, net als prinses Alexia momenteel, op de UWC-school in Wales, Verenigd Koninkrijk.

Selectie

De beide meiden doorliepen een strenge selectie om te worden toegelaten. “We moesten in december vorig jaar al onze eerste motivatiebrief inleveren,” vertelt Nelissa. “Daarnaast moesten we verschillende vragen beantwoorden en ook onze ouders en een docent vulden een vragenlijst over ons in.” Als je door deze eerste ronde was gekomen, volgden er verschillende interviews die vanwege COVID-19 via Zoom plaatsvonden. Dit was niet alleen vragen beantwoorden, de beide meiden moesten ook opdrachten doen met andere mensen die aan het selectieproces deelnamen. Ook hielden ze allebei een pitch over iets waarvan ze dachten dat het de wereld zou kunnen verbeteren. Half april kwam het verlossende woord: Jessica was aangenomen voor Costa Rica, Nelissa voor Maastricht. Beide zullen op de campus van de school gaan wonen. Ze zullen de aankomende twee jaar een kamer moeten delen met andere jongeren, afkomstig uit verschillende landen.

Impact

Wat voor impact denken de meiden dat UWC op hen persoonlijk gaat hebben? Nelissa: “Omdat het allemaal in het Engels gaat, denk ik dat ik mij veel beter in het Engels kan redden na deze 2 jaar. Daarnaast denk ik straks een veel breder wereldbeeld te hebben en ik zal veel geleerd hebben over andere culturen en talen. Ik hoop dit te kunnen laten zien in mijn dagelijks leven en dit zal zeker impact hebben op mijn omgeving.” Ook voor Jessica speelt Engels een rol. Volgens haar gaat haar Engels beter worden, omdat ze constant Engels moet praten. “Verder denk ik dat ik aan het einde van de twee jaar beter kan communiceren en samenwerken met andere mensen. Omdat de studenten van over de hele wereld komen, ga ik ook leven met andere culturen, wat ook weer spannend en leerzaam gaat zijn. Ik denk dat het vooral mijn sociale leven gaat beïnvloeden, want ik word daar ook constant omringd door anderen, zelfs in mijn kamer, die ik moet delen met twee andere studenten.” Jessica denkt dat zij haar familie wel gaat missen, maar omdat haar vader militair is geweest, is ze er wel aan gewend dat een familielid vaak weg is, ook voor langere periodes. “Bovendien ben ik best wel vaak verhuisd, dus ik ben er al aan gewend dat mijn omgeving kan veranderen.” Dit laatste geldt ook voor Nelissa. Hoewel ze geboren is in Nederland, woonde ze als peuter ook al op Curaçao, en nu sinds vier jaar weer.

Toekomst

Wat zijn beide meiden van plan na UWC te gaan doen? Nelissa weet dit nog niet precies, maar ze is altijd geïnteresseerd geweest in twee dingen. “Iets in de richting van techniek en iets met kinderen. Deze combinatie is misschien moeilijk te doen, maar als ik nu iets zou moeten kiezen, dan wordt het een baan in de techniek en dan daarnaast in mijn vrije tijd iets met kinderen.” Jessica zou graag naar een universiteit willen gaan, maar welke dat wordt, weet ze nog niet. “Ik denk dat ik dan wel naar een universiteit in Nederland zou gaan, maar ik sta ook open voor universiteiten in het buitenland. Ik denk dat ik dan iets ga studeren in de richting van natuurkunde en scheikunde.”



De kosten voor het IBDP programma op een van de UWC scholen zijn hoog. Jaarlijks krijgen een of twee jongeren van Curacao een studiebeurs. Beide meiden kunnen dankzij deze beurs na de zomer aan hun avontuur voor een betere wereld beginnen.