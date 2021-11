Twee mensen aangehouden op Jan Thiel om valse QR-code

145 Gedeeld

WILLEMSTAD – Twee mensen zijn dit weekend aangehouden in het uitgaansgebied van Jan Thiel omdat zij een valse QR-code bij zich hadden. Dat meldt de Èxtra. Vijf anderen werden weggestuurd omdat ze helemaal geen QR-code op zak hadden.

In totaal waren er 600 mensen op het strand. Bij Kokomo en Mambo werd ook gecontroleerd, maar daar was alles in orde. Boetes worden er nog niet gegeven, want het Openbaar Ministerie heeft de hoogte daarvan nog niet gepubliceerd. De twee die een valse QR-code hadden, worden verdacht van valsheid in geschrifte. In totaal controleerden de autoriteiten tien uitgaansgelegenheden op het eiland. Bij zeven was alles in orde.

