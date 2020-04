Uitgaansverbod blijft nog twee weken van kracht

Willemstad – Alle maatregelen om een uitbraak van Covid-19 te voorkomen blijven voorlopig van kracht. Dat houdt in ‘keda kas’, thuisblijven, en alleen op de toegestane twee dagen de weg op met de auto voor dringende zaken.



Voorlopig betekent dat minimaal twee weken, maar komende zaterdag wordt er opnieuw bekeken of er aanpassingen kunnen komen in de beperking van de bewegingsvrijheid.



De teller van patiënten die positief getest zijn op Curaçao staat op 14, dat is al sinds vorige week woensdag 8 april, morgen een week geleden.



