Nieuws uit Nederland Uitgelekt: Ajax’s derde tenue voor 2024/2025 zonder Curaçaose sponsor Dick Drayer 08-05-2024 - 2 minuten leestijd

AMSTERDAM – Het voetbalseizoen is nog in volle gang, maar het derde tenue van Ajax voor het seizoen 2024/2025 is al uitgelekt. Naast twee mogelijk retro-elementen, valt vooral het ontbreken van de naam Curaçao op de mouw op. Sinds 2020 was het eiland zichtbaar als sponsor op de shirts van Ajax tijdens nationale en Europese wedstrijden.

Footy Headlines, bekend om zijn primeurs over voetbaltenues, onthuld morgen de eerste beelden van het nieuwe tenue. Ontworpen door Adidas, wordt het shirt gekenmerkt door een ‘helder grijs’ als hoofdkleur. Het precieze design van de accenten blijft nog onduidelijk, hoewel verwacht wordt dat deze rood zullen zijn.

Bijzonder aan het tenue is de waarschijnlijke terugkeer van het ‘klassieke’ Ajax-logo, dat van 1928 tot 1991 op de shirts stond. Adidas zal ook een twist geven aan zijn traditionele look; de bekende drie strepen maken plaats voor gestileerde bladeren.

De afwezigheid van Curaçao als sponsor roept vragen op, aangezien het Curaçaose Toeristenbureau (CTB) niet bevestigt of ontkent dat er sprake is van een sponsorbreuk. De samenwerking, die prominente zichtbaarheid van het eiland garandeerde zowel op het shirt als rond het stadion, lijkt – op de afbeeldingen van het uitgelekte shirt – voorlopig niet te worden voortgezet.

Creatieve varianten

Volgens Ajax wordt pas duidelijk bij de officiële lancering van de shirts of de gelekte shirts ook daadwerkelijk Ajax-shirts zijn, “of dat het creatieve varianten van derden blijken te zijn waarin we uiteindelijk nooit spelen”.

De woordvoerder van Ajax zegt tegen Curacao.nu dat de mouwbedrukking er pas later in Nederland wordt opgedaan. “Dus dat staat los van een doorlopend of aflopend contract met CTB.” Hij bevestigt wel dat het contract met CTB afloopt en dat beide partijen in gesprek zijn over het opnieuw verlengen van de samenwerking.