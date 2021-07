Vaccinatiebewijs wordt uniform in het Koninkrijk

DEN HAAG – Curaçao moet zijn eigen app voor vaccinatiebewijzen ontwikkelen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten kunnen de Nederlandse coronacheck-app niet gebruiken.

Er komt wel een digitaal vaccinatiebewijs die uniform is in het hele Koninkrijk. Dat certificaat met QR-code wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van Nederland. Een vaccinatiecertificaat is nodig om te voorkomen dat je steeds moet testen als je bijvoorbeeld op reis gaat of evenementen bezoekt.

