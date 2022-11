Vanaf maandag boetes op Aruba vanwege nieuwe tabakswet

ORANJESTAD – De Arubaanse overheid gaat vanaf 1 januari de nieuwe tabaksregels handhaven. Er kunnen boetes tot aan 100.000 Florin worden opgelegd voor overtreding van de Landsverordening beperking tabaksproducten.

Volgens minister van Volksgezondheid, Dangui Oduber zijn de hoge boetes voor producenten en leveranciers die de wet overtreden.

De opleidingen van het personeel belast met het toezicht op de naleving van deze wet is inmiddels afgerond. Het personeel van de Dienst Wareninspectie en Hygiëne van de Directie Volksgezondheid is nu Bijzonder Opsporingsambtenaar. Zij mogen proces-verbalen uitschrijven voor overtredingen van bovengenoemde wet.

Er geldt vanaf 1 januari een overgangsfase om tabaksgebruikers, het bedrijfsleven en de gemeenschap de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe wet.

Na de overgangsfase zullen de met het toezicht belaste personeel de naleving handhaven en degenen die zich niet aan de wet houden bestraffen met een boete.

Werking

De wet is officieel al sinds 2 mei in werking en verbiedt minderjarigen tot 21 jaar om tabaksproducten te kopen en te gebruiken. Ook mogen minderjarigen niet werken in een winkel waar ook tabaksproducten worden verkocht.

De nieuwe wet is onderdeel van het nationale preventieplan voor de gezondheid van Aruba. Dertien procent van de Arubaanse bevolking boven 20 jaar is roker.

Zo wordt het verboden om in publieke ruimtes te roken. Scholen, recreatiegebieden en eetgelegenheden vallen daar onder andere onder. Maar ook bushaltes en casino’s.

Ook de verkoop wordt aan banden gelegd. Zo mag er geen rookwaar worden verkocht in overheidsgebouwen, medische faciliteiten, in kunst en cultuurruimtes en bij sportcomplexen en sportclubs.

Verkoop aan mensen onder de 21 is ook verboden. Zichtbare uitstalling van rookwaar is ook niet toegestaan. Sigaretten en sigaren mogen niet meer los verkocht worden, maar enkel in gesloten en verzegelde verpakkingen.

Werkvloer

De overheid wijst met de nieuwe wetgeving speciaal op de verantwoordelijkheid van werkgevers om werknemers te beschermen tegen schadelijke sigarettenrook op de werkvloer.

Elke werkgever is verplicht zijn werknemers te vrijwaren van contact met tabaksrook. Daar waar gewerkt wordt, mag niet worden gerookt. Speciaal ingericht rookruimtes zijn toegestaan, maar moeten voldoende worden geventileerd.