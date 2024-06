Politiek Vandaag beslissing over voorarrest parlementariër Calmes Redactie 28-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto John Samson

WILLEMSTAD – Vandaag beslist de rechter-commissaris of parlementslid Rennox Calmes en twee andere personen langer in voorarrest moeten blijven. Een van hen is zijn partner. Het onderzoek is nog niet afgerond. Calmes werd donderdagochtend aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte.

Calmes, eerder actief als politieagent, wordt ervan beschuldigd dat hij de salarisgegevens van zijn partner heeft vervalst. De vrouw is onlangs in dienst getreden als fractiemedewerker van Calmes in het parlement. Haar salaris is gebaseerd op haar laatste salaris dat ze had bij een lokale bank. Door dat te verhogen, steeg haar salaris als fractiemedewerker. De vervalsing is door het parlement ontdekt.

Calmes werd gearresteerd door de Landsrecherche Curaçao. Onder leiding van de rechter-commissaris vonden huiszoekingen plaats in verschillende woningen, waaronder het huis van het parlementslid in Amerikanenkamp en zijn kantoor in het parlement in Punda. Deze huiszoekingen zijn onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar documentvervalsing.