Venezolanen ontsnapt uit SDKK

31 Gedeeld

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – Zeven ongedocumenteerde Venezolanen die in de barakken werden vastgehouden in afwachting van deportatie, zijn afgelopen zaterdagmiddag uit de barakken bij Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) gevlucht.

Het gaat om zeven mannen, die in een muur een gat hebben geslagen en daar vervolgens doorheen zijn gekropen, schrijft het Antilliaans Dagblad. De politie heeft een intensieve zoektocht ingezet in de omgeving van Koraal Specht, Jan Thiel en omgeving om de gevluchte mannen te vinden, weer aan te houden en hen weer in de barakken te plaatsen, echter nog zonder resultaat.

Lees ook: