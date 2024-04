Politie en Justitie Verdachte van moord op ‘kokoman’ geeft zichzelf aan Dick Drayer 2024-04-07 - 1 minuten leestijd

foto: Èxtra

WILLEMSTAD – In een recente ontwikkeling met betrekking tot de schietpartij die donderavond een man het leven kostte in de Pampanostraat, Marie Pampoen, heeft de 23-jarige Sh.M.E.G., geboren in Nederland, zichzelf aangegeven bij de politie van Curaçao. Het incident, dat rond 19.00 uur plaatsvond na een escalerende discussie, markeert de tweede moordzaak in korte tijd op het eiland.

De verdachte meldde zich vrijdagavond omstreeks 21.30 uur bij het politiebureau, vergezeld door zijn advocaat. Zijn arrestatie volgde kort daarna, waarna hij onmiddellijk werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. De officier heeft zijn inhechtenisneming bevolen in afwachting van verder onderzoek.

Het slachtoffer van de schietpartij is inmiddels geïdentificeerd als 36-jarige kokosnoot-verkoper Jardino Jesus Haseth. Hij raakte betrokken in een fysieke confrontatie na een verbale strijd, waarna hij door meerdere schoten fataal werd getroffen. Ondanks de snelle reactie van het ambulancepersoneel, werd de man ter plaatse dood verklaard door de aanwezige politiearts.

De politie van Willemstad had eerder al een uitgebreid onderzoek ingesteld naar deze tragische moord en was bezig met het verzamelen van bewijs en getuigenverklaringen in een poging om de dader te arresteren. De zelfovergave van Sh.M.E.G. vormt een belangrijke doorbraak in deze zaak.