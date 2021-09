Verkavelingsplan APC levert 165 nieuwe bouwkavels op

3 Gedeeld

WILLEMSTAD- Op donderdagmiddag is op Curaçao het startschot gegeven voor het verkavelingsplan Brakkeput Noord. Het plan, een initiatief van Algemeen Pensioenfonds Curaçao zal 175 nieuwe bouwkavels opleveren op het eiland.

Brakkeput Noord is een vervolg op het eerdere verkavelingsplan van APC, Brakkeput Zuid, dat 8 jaar geleden van start ging.

Elk van de kavels in het nieuwe plan is 750 vierkante meter groot, terwijl drie kavels zijn gereserveerd voor de bouw van appartementencomplexen. APC zal naar verwachting tegen de eind van het lopende jaar beginnen met de verkoop van de kavels in het nieuwe plan.

Ontwikkeling

“Meer ontwikkeling voor Curaçao als het gaat de bouw van woningen. Een mooi plan”, zegt Minister Charles Cooper over het nieuwe project. Het eiland kan het nieuwe initiatief goed gebruiken. De economie van Curaçao kreeg door Covid-19 een enorme knauw, maar zit in feite al meer dan 20 jaar in het slop.

