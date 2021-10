Verkoop rookwaren op Aruba verder aan banden

20 Gedeeld

Foto – NoticiaCla

ORANJESTAD – Het is op Aruba voortaan verboden om sigaretten en andere rookwaren te verkopen aan personen onder de 21 jaar. Ook mag je niet meer roken op openbare plekken, waaronder scholen. En heb je een kind in de auto, dan moet de sigaret in het dashboardkastje blijven.

Dit zijn de meest in het oog lopende gevolgen van de goedkeuring van een nieuwe wet door de Staten van Aruba. Een bewustwordingscampagne wordt georganiseerd om de veranderingen bekend te maken.

