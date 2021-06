Vijf positief uit 1122 PCR testen

Vijf mensen zijn vandaag positief getest. In totaal werden er 1122 testen afgenomen. Een testratio derhalve van 0,4 procent. Twee van de vijf zijn besmettingen uit het buitenland.

Er liggen zeven patiënten in het ziekenhuis, een meer dan gisteren. Eén patiënt ligt op de intensive care. In april overleed er één patiënt, die niet werd gerapporteerd als coronaslachtoffer. Dat is nu gecorrigeerd, waardoor het dodental nu op 126 staat.

Het totaal aantal actieve cases is nu 35, drie meer dan gisteren.

