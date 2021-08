Vijf verdachten op Curaçao aangehouden in drugsonderzoek

6 Gedeeld

WILLEMSTAD – Vijf verdachten zijn er aangehouden in verband met een drugsonderzoek dat al ruim twee jaar loopt, en waarbij het Korps Politie Curaçao samenwerkt met Homeland Security Investigations in de VS.

De verdachten zitten vast in afwachting van hun uitlevering naar de VS, schrijft het Antilliaans Dagblad. Twee personen zijn afkomstig uit Jamaica en de overige verdachten uit Curaçao. De autoriteiten hebben naast de aanhoudingen ook een huiszoeking verricht op drie adressen, te weten op de Haitiweg, The Bottomweg en in De Savaan.

Alle verdachten zijn vervolgens voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van hun uitlevering aan de Amerikaanse justitiële autoriteiten.

