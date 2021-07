Voetballers Colombia eindigen als derde op Copa América

Colombia is als als derde geëindigd op de Copa América. Het team versloeg Peru tijdens de troostfinale in Brasilia met 3-2.

Luis Diaz maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. De spits van FC Porto hielp zijn ploeg ook al aan de 2-1. Bij Peru had Sergio Peña van FC Emmen weer een basisplaats.

Brazilië dat eerder Colombia versloeg en Argentinië dat afrekende met Peru spelen vanavond om 20.00 uur Curaçaose tijd, 02.00 ‘s nachts in Nederland de finale van de Copa América in stadion Maracanã in Rio de Janeiro.