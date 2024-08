Nieuws Curaçao Nieuwe elementen Ride for the Roses nog niet bekend Dick Drayer 09-08-2024 - 1 minuten leestijd

Benno van Leeuwen (l), Robbin Martina (r)

WILLEMSTAD – De eerste stappen zijn gezet in de voorbereiding op de volgende editie van de Ride, Walk, Swim i Sail for the Roses die gepland staat voor zondag 26 januari. Daarbij is ook gekeken naar invoering van nieuwe elementen om het evenement ter fondsenwerving aantrekkelijker te maker, voor zowel eilandbewoners als bezoekers aan het eiland.

Wat die nieuwe elementen zijn, is nog niet bekend gemaakt.

De bespreking vond plaats onder voorzitterschap van Benno van Leeuwen, de nieuwe voorzitter van de stichting. Hij nam tijdens de vergadering het stokje over van Robbin Martina. Overigens blijft Martina vanwege de continuïteit vooralsnog deel uitmaken van het bestuur en nu in de functie van secretaris.

Het primaire doel van de stichting Ride for the Roses blijft om geld op te halen om stichtingen te ondersteunen die mensen die met kanker te maken krijgen, zoals het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarnaast zijn het doorbreken van de taboe, het faciliteren van educatie en het stimuleren van communicatie over het onderwerp, ook doelstellingen van de stichting.

