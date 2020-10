Volgende week hoger beroep Umpi Welvaart

Willemstad – Umpi Welvaart moet volgende week opnieuw voorkomen. De fotograaf van de Vigilante zou volgens het OM betrokken zijn bij een drugstransport met zijn boot El Capo.

De rechtbank in Eerste Aanleg sprak hem vrij omdat de beschuldigingen niet goed waren onderbouwd, er was teveel twijfel. Er werd toen vierenhalf jaar cel geëist.

De zitting van 15 oktober is een regiezitting in het hoger beroep dat het OM aantekende. Umpi Welvaart heeft 104 dagen in voorarrest gezeten.

