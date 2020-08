Vooralsnog geen derde tranche voor Curaçao

132 Gedeeld

Den Haag – Er komt vooralsnog geen derde tranche met geld vanuit Nederland voor het eiland. Curaçao en Sint Maarten hebben nog niet aan de voorwaarden van de tweede tranche aan coronaleningen voldaan en zijn daarom voor nu uitgesloten van een derde coronalening.

Dat is vandaag besloten in de Rijksministerraad, schrijft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer. Curaçao krijgt tot 1 september uitstel om alsnog aan de voorwaarden van de eerdere leningen te voldoen.

Wel wil Nederland met het kabinet verder praten over het voorwaardenpakket voor een derde tranche. Dat doen ze niet met Sint Maarten. Zij moeten eerst aan de voorwaarden voor de tweede tranche voldoen.

