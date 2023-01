Voormalig staatssecretaris Knop verlaat Tweede Kamer

DEN HAAG – CDA-Tweede Kamerlid Raymond Knops, in het vorige kabinet staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verlaat de landelijke politiek. Hij wordt bestuursvoorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Met die overstap keert de oud-militair naar eigen zeggen terug naar “de wereld van defensie en veiligheid”.

Knops begon zijn politieke loopbaan in 1998 als raadslid en later wethouder in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. In 2005 kwam hij voor het eerst in de Tweede Kamer. Hij werd in 2017 staatssecretaris en bekleedde zelfs kortstondig een ministerspost tijdens het ziekteverlof van Kajsa Ollongren. Maar in het nieuwe kabinet dat vorig jaar aantrad, was voor hem geen plek meer.

Zelf had Knops, die campagneleider was bij de voor het CDA teleurstellend verlopen Tweede Kamerverkiezingen van 2021, “zeker wel door willen gaan” als minister of staatssecretaris. Maar: “zo gaat het soms in het leven”.

Hij suggereerde ook dat hij zou zijn afgeserveerd omdat er anders niet genoeg vrouwen in het kabinet zouden zitten, maar direct betrokkenen bij de kabinetsformatie spraken dat tegen.

Als Kamerlid was Knops de afgelopen twee jaar niet meer zo zichtbaar, hoewel hij het woord voerde over een aantal belangrijke justitieonderwerpen. Hij kwam wel in het nieuws door een hoog opgelopen ruzie met journalisten van NRC en De Limburger, die hem beticht hadden van vriendjespolitiek rond de aankoop van een stuk grond in de gemeente waar hij eerder wethouder was.

De kranten moesten uiteindelijk rectificeren maar Knops kreeg veel kritiek op de wijze waarop hij zich in de rechtszaal over de journalisten had uitgelaten.

“Het was een grote eer en waar genoegen om namens mijn partij, samen met vele anderen, bij te dragen aan een beter Nederland”, zegt Knops over zijn politieke loopbaan. “Met diezelfde passie zal ik deze missie voortzetten, zij het vanuit een andere rol.”