Voortvluchtige aangehouden in Curaçao

WILLEMSTAD – De politie op Curaçao heeft woensdag 5 oktober een voortvluchtige man aangehouden die in Nederland verdacht wordt van betrokkenheid bij seksuele uitbuiting van meerdere vrouwen uit Limburg en elders in het land door mensenhandel.

De 31-jarige Curaçaoënaar kwam eerder in beeld bij een langlopend politieonderzoek waarbij op 24 mei dit jaar al vier verdachten werden aangehouden.

Aanhouding

De aanleiding van dit onderzoek kwam voort uit een aantal aangiftes van voornamelijk kwetsbare slachtoffers. Alle vijf verdachten in deze zaak worden verdacht van hetzelfde strafbare feit.

De verdachte zal voor de rechter-commissaris in Curaçao worden voorgeleid om vervolgens overgeleverd te worden aan Nederland. De eerder aangehouden verdachten zijn al in mei voorgeleid aan de en zitten nog steeds in voorarrest.