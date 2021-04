Vulkaan Saint Vincent blijft actief

28 Gedeeld

Photo credit: Prof Robertson, University of the West Indies-Seismic research Centre

SAINT VINCENT – De vulkaan La Soufrière in Saint Vincent is momenteel een actieve vulkaan die het zuidoostelijke deel van het Caraïbisch gebied beïnvloedt. Het is waarschijnlijk dat er nog meer uitbarstingen zullen plaatsvinden met variërende intensiteit.

Afhankelijk van de windrichting en de intensiteit van de uitbarstingen, wordt verwacht dat de meeste asval in de buurt van de vulkaan en zijn omgeving zal blijven. Niettemin zullen sommige resterende deeltjes die naar de lagere niveaus van de atmosfeer afdalen, ons gebied tegen woensdag bereiken en zullen ze alleen ons algehele zicht beïnvloeden. De Meteorologische Dienst Curaçao zal de verdere ontwikkeling van deze vulkaan nauwlettend blijven volgen.

