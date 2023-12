Webinar over onzichtbaar industrieel erfgoed in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Het Dutch Caribbean Heritage Platform organiseert vandaag, 13 december een webinar over het industrieel erfgoed in de Dutch Caribbean. Het evenement, dat zowel de zeldzaamheid als de onzichtbaarheid van deze erfgoedvorm benadrukt, is een kans om te discussiëren over de waardestelling, het behoud en het hergebruik van industrieel erfgoed in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het gaat om een online bijeenkomst, de achtste alweer, die begint om 10.00 uur tot 12.00 uur Caribische tijd en van 15.00 uur tot 17.00 uur Nederlandse tijd, waarbij deelnemers uit verschillende tijdzones samen komen om te spreken over dit onderwerp.

Industrieel erfgoed omvat de fysieke overblijfselen van de industriële geschiedenis, zoals fabrieken, raffinaderijen en productiefaciliteiten. Hoewel de Caribische eilanden slechts een beperkte industriële geschiedenis kennen, is het bestaande erfgoed volgens de organisatoren van groot belang voor de lokale cultuur en geschiedenis.

Veel van deze gebouwen en structuren zijn in verval geraakt of worden soms zelfs als ‘lelijk’ beschouwd, wat hun behoud en erkenning als cultureel erfgoed in de weg staat.

Het webinar bespreekt de uitdagingen rondom het waarderen, behouden en een nieuwe functie geven aan dit erfgoed. Gastsprekers uit zowel de Caribische eilanden als Nederland delen hun ervaringen en inzichten over de omgang met industrieel erfgoed.

Voor Curaçao en andere Caribische eilanden is dit webinar van grote waarde. Het biedt een platform om de unieke uitdagingen van het behoud van industrieel erfgoed in deze regio te bespreken en te leren van de ervaringen in andere delen van het Koninkrijk.

Door aandacht te besteden aan dit vaak over het hoofd geziene aspect van cultureel erfgoed, kunnen de eilanden niet alleen de geschiedenis beter begrijpen, maar ook de toekomst van deze structuren veiligstellen.