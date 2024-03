Weekend vol incidenten houdt hulpdiensten op Curaçao bezig

WILLEMSTAD – De politie en brandweer van Curaçao hadden een druk weekend met meerdere incidenten die hun snelle reactie vereisten, variërend van voertuigbranden tot verkeersongevallen en een gewaagde overval.

In de wijk Saliña, op de plek waar vroeger Wimco gevestigd was, werden buurtbewoners zaterdagmiddag opgeschrikt door een auto die spontaan in brand vloog. De auto, die geparkeerd stond en niet in gebruik was, vatte onverwachts vlam, waardoor de brandweer snel ter plaatse moest komen om het vuur te blussen. Het voertuig werd grotendeels vernietigd door de brand. De oorzaak van deze plotselinge ontbranding blijft vooralsnog een raadsel.

Op het verkeersfront vond een incident plaats waarbij een motorrijder de controle over zijn voertuig verloor en tegen de achterkant van een auto botste. De motorrijder verzekerde in eerste instantie dat hij geen medische hulp nodig had en dat hij zelf naar zijn huisarts zou gaan indien nodig. Maar terwijl hij in het voertuig van de forensische dienst zat, begon hij zich onwel te voelen en verloor het bewustzijn. Hierop werd onmiddellijk een ambulance opgeroepen die hem naar de spoedeisende hulp van het CMC vervoerde.

Een ander verkeersongeval gebeurde in de vroege uurtjes van zaterdag, toen een motorrijder met hoge snelheid tegen een gezinsauto aanreed die juist aan het keren was. Het ongeval vond plaats nabij de Sahara-bakkerij in Weto.

De motorrijder liep ernstige verwondingen op, waaronder veel inwendige pijn. Een ambulance bracht hem snel naar het ziekenhuis voor verdere medische zorg. De verkeerspolitie is een onderzoek gestart naar de toedracht van dit ongeval.

Tenslotte werden twee vrouwen het slachtoffer van een overval op Kortijnweg in Otrabanda. Twee mannen, één met een lichte en één met een donkere huidskleur, benaderden hen vanaf Brionweg, beroofden hen van hun bezittingen en namen de autosleutels mee.

De politie bood hulp aan de geschrokken vrouwen en nam maatregelen om te voorkomen dat de overvallers met de auto konden wegrijden. Na het veiligstellen van het voertuig, werden de vrouwen en hun auto naar het politiebureau gebracht om aangifte te doen. De politie is een onderzoek gestart naar deze brutale overval.