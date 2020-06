Weer op Curaçao voor dinsdag 16 juni

2 Gedeeld

Willemstad – Het is vandaag zwaar tot half bewolkt, heiig met een kans op een lokale bui of twee in de ochtenduren. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn.

De wind komt uit het oosten en zal matig tot hard zijn (17-22 knopen met uitschieters tot 26 knopen).

Voor de uitgebreide versie van het weerbericht ga naar caribbeanweathercenter.net

