‘Winkels begrijpen langzamerhand de maatregelen’

WILLEMSTAD – Volgens de Èxtra beginnen winkels en restaurant zich eindelijk aan de coronamaatregelen te houden. Gisteren controleerde de Inspectie twaalf etablissementen.

Alleen op Zeelandia en in Santa Maria waren er twee bedrijven open die dicht moesten zijn. Dat is na bezoek van de inspectie nu alsnog het geval. Bij een enkele winkel was het te druk met mensen of mochten die naar binnen zonder gebruik te maken van een winkelwagentje.

