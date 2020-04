Winsten uit olie- en gaswinning naar bevolking

Willemstad – Eventuele winsten uit olie- en gaswinning op Curaçao moeten terugvloeien naar de bevolking. Dat vindt de MAN-fractie in het parlement.



De blauwe partij heeft met succes een amendement met die strekking ingediend. Afgelopen maandag is de Petroleumlandsverordening Zeegebied Curaçao met dat amendement aangenomen.



Als er ooit winst wordt gemaakt, moet dat geld geïnvesteerd worden in sociaaleconomische ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld gezondheid, milieu, klimaatverandering en bestrijding van armoede.



