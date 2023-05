Witwasdreiging op Curaçao is van gemiddeld hoog niveau

WILLEMSTAD – De witwasrisico’s op Curaçao zijn van een gemiddeld hoog niveau. Dat is naar voren gekomen uit het National Risk Assessment dat het ministerie van Financiën op Curacao onlangs publiceerde. Onder andere de (online) goksector behoort tot de hoog risico sectoren op het eiland.

In het rapport wordt gesproken over vijf verschillende niveaus waarin de risico’s kunnen worden gecategoriseerd. Het niveau van de algehele witwasdreiging op het eiland is gemiddeld hoog. Dit geldt ook voor de zogenaamde witwaskwetsbaarheid. Dit heeft onder andere te maken met de financiële en personele tekorten in de handhavingsketen. Daarnaast zou het wetgevingsproces te lang duren.

De sectoren die het hoogste witwasrisico lopen zijn de banksector, de sector van geldtransferkantoren, de E-zone, en de goksector, aldus de NRA-studie.

Voor de online goksector geldt dat het in de nabije toekomst meer blootgesteld zou kunnen worden aan witwassen. Illegaal gokken wordt omschreven als een van de grootste witwasdreigingen op Curaçao, naast illegale drugs en belastingontwijking.

In het rapport is ook gekeken naar de landen die een ‘hoog en direct potentieel witwasrisico’ zijn voor Curaçao. Volgens het onderzoeksteam zijn dit Venezuela, Nederland, en de Verenigde Staten. Daar tegenover staat echter ook dat Curaçao zelf een witwasdreiging is voor Nederland, Colombia, Aruba, Sint Maarten, en de Verenigde Staten.