Zaak Poentje Castro in stroomversnelling

ORANJESTAD – Het onderzoek naar de moord op John Anthony ‘Poentje’ Castro gaat in volle vaart door. Het onderzoeksteam heeft een eerste aanhouding verricht in het onderzoek. Het is volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet uit te sluiten dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

De 47-jarige televisiepresentator ‘Poentje’ Castro werd op donderdagochtend 23 december 2010 dood aangetroffen bij zijn huis. De politie ging uit van moord, omdat bij de autopsie bleek dat hij door twee kogels om het leven was gekomen. Dat gebeurde vermoedelijk rond 23.00 uur op 22 december.

Castro was bekend op Aruba en de Antillen als talkshowhost. Hij kreeg begin 2008 ook bekendheid in Nederland toen hij Patrick van der Eem interviewde. Van der Eem had kort daarvoor Joran van der Sloot voor een verborgen camera van misdaadjournalist Peter R. De Vries laten praten over de dood van Natalee Holloway.

De politie had verschillende aanknopingspunten. Uit de documenten die via een beroep op de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur openbaar zijn geworden worden enkele knelpunten uit het moordonderzoek duidelijk.

Naast het lichaam werd de mobiele telefoon van het slachtoffer gevonden. Op de tuinmuur zaten bloedsporen en verderop in de straat werden een spijkerbroek en een blauw t-shirt gevonden met bloed erop. Voor het technisch onderzoek werd het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ingeschakeld.

Die kregen de telefoon, een Blackberry, toegestuurd, met het verzoek om die uit te lezen. Dat stuitte op veel problemen. Destijds was men technisch nog niet in staat om alles uit het toestel te achterhalen. Het NFI adviseerde zelfs om aan Setar te vragen om de berichten van en naar het toestel. Setar bleek weinig bruikbaar materiaal te kunnen opleveren. Het NFI deed in de loop van 2011 verschillende keren onderzoek naar de inhoud van de telefoon, maar dat leverde geen hard bewijs op in de richting van een eventuele moordenaar. Iedere aanvraag voor onderzoek duurde lang, omdat er kosten mee gemoeid waren, die steeds weer via de geëigende kanalen moesten worden goedgekeurd.

Eind december 2011 kwam een verdachte in beeld. Op de plaats van het delict waren bloedsporen gevonden die mogelijk van hem waren. Ook werden in de buurt kledingstukken, jeans en blauw t-shirt, met bloedsporen gevonden. Mogelijk ging het om kleding van verdachte. De spullen moesten door het NFI onderzocht worden en van de bloedsporen DNA-profielen gemaakt. Op 28 mei 2012 liet de rechter-commissaris het DNA-materiaal onderzoeken en vergelijken met dat van verdachte die op dat moment in KIA zat. Maanden later werd duidelijk dat bij de aanvraag aan het NFI een fout was gemaakt. Een van de coderingsnummers was niet volledig en het onderzoek kon dus niet worden gedaan. Het onderzoek liep dus nog meer vertraging op, maar werd uiteindelijk gedaan.

Het team denkt nu een persoon te hebben aangehouden die betrokkenheid heeft gehad bij de moord. Het onderzoek gaat in volle vaart door.

