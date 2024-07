Algemeen Zaterdag trouwt het eerste lesbische koppel op Curaçao Redactie 25-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Zaterdag trouwt het eerste lesbische koppel op Curaçao, dat met succes de exclusiviteit van het heterohuwelijk aanvocht. Die zaak eindigde 12 juli voor de Hoge Raad in Den Haag, die het eerdere vonnis van het Hof in Willemstad bevestigde.

Daarin was geoordeeld dat de bepaling in Arubaanse en Curaçaose Burgerlijk Wetboek over het heterohuwelijk in strijd is met de discriminatiebepaling in de afzonderlijke Staatsregelingen van Aruba en Curaçao.

Sinds 12 juli mogen mensen van hetzelfde geslacht dus trouwen op de eilanden en sindsdien zijn op Curaçao, naast het stel dat zaterdag trouwt, acht à negen koppels in ondertrouw gegaan, laat een woordvoerster van Human Rights Caribbean Foundation weten.

Op Aruba laten de huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht nog iets langer op zich wachten. Dit komt volgens een woordvoerder van Fundacion Orguyo Aruba doordat er tot oktober geen plek is bij de Burgerlijke Stand.

