Zeven besmettingen dit weekend

WILLEMSTAD – Curaçao kende dit weekend zeven besmettingen op een totaal van 1290 afgenomen testen. De testratio komt daarmee op een half procent.

Eén patiënt in het CMC overleed zaterdag aan de gevolgen van Covid. Eén patiënt mocht de Intensive Care verlaten. In totaal liggen er in het ziekenhuis nog 33 Covid-patiënten, van wie 22 op de IC. Het aantal actieve cases staat op 164, 31 minder dan aan het begin van het weekend.