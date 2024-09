Politie en Justitie 13-jarig meisje vermist: politie vraagt hulp publiek Dick Drayer 10-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie is dringend op zoek naar de 13-jarige Florrientelly Patricia Theodora Lloyd, die sinds zondagmiddag 8 september vermist is. Florrientelly, geboren op Curaçao, woont in het Huize St. Jozef en vertrok zondag rond 14.00 uur uit de instelling, maar keerde sindsdien niet terug.

Het meisje heeft een lengte van 1,67 meter, een normaal postuur, een ovale gezichtsvorm, zwart haar en een donkere huid. Haar ogen zijn donkerbruin. Op het moment van haar verdwijning droeg Florrientelly een roze blouse en een spijkerbroek.

De politie roept het publiek op om contact op te nemen als iemand informatie heeft over haar verblijfplaats. Mensen kunnen bellen met de politie via het nummer 917 of anoniem via 108.

